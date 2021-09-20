Дождь и до 7 °С тепла ожидаются в Москве в понедельник

В понедельник в Москве будет дождь и облачная погода, воздух прогреется до +7°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от 5…7°С тепла. В ночные часы прогнозируется похолодание до +3°С.

Ветер ожидается сильный восточный и северо-восточный скоростью 6-11 м/с с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление составит до 749 мм рт. ст. днем и 747 мм рт. ст. в ночь на вторник

В Московской области в понедельник температура воздуха будет колебаться между +3°С и +8°С. В ночь на вторник может похолодать до +1°С.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе до вторника. Предупреждение из-за ветра объявлено в Москве и Подмосковье до 06:00 мск и 05:00 мск соответственно, из-за дождя — до 21:00 мск вторника.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал ненастную погоду в столице в ближайшие дни. А в понедельник она будет сопровождаться сильным дождем, которого не было в Москве в день 20 сентября больше 73 лет.