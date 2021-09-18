В России опасаются проникновения в страны ОДКБ боевиков из Афганистана под видом беженцев

Вице-премьер России Юрий Борисов выразил опасения относительно того, что боевики из Афганистана могут проникнуть в страны Центральной Азии под видом беженцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Виды угроз понятны. Это проникновение террористических группировок под разными формами... и под беженцами», — сказал он.

Кроме того, как отметил политик, боевики, воспользовавшись этой ситуацией, могут попытаться увеличить наркотрафик в регионе.

16 сентября в Душанбе состоялось заседание совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором, в том числе, обсуждались угрозы с территории Афганистана после прихода к власти в этой стране радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)».

Ранее сообщалось, что переговоры между силами сопротивления Афганистана и талибами* пройдут в Душанбе.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.