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Психолог рассказала о пользе безделья

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Многие разучились отдыхать и забыли, что безделье может быть полезным. Об этом радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Образовательного центра «Психодемия» Наталья Кисельникова.

По ее словам, погоня за продуктивностью не должна быть постоянной частью вашей жизни.

«Безделье вряд ли само по себе может считаться результатом, но оно может быть ценностью. В обществе принято считать, что человек обязан заработать возможность отдохнуть и ничего не делать. В итоге это приводит к возрастанию уровня стресса», — считает Кисельникова.

Она отметила, что многие ощущают вину, занимаясь «ничегонеделанием» — это приводит к тому, что человек не получает удовольствия ни от отдыха, ни от работы.

По словам психотерапевта, то, что многие считают отдыхом, им не является — речь идет о чтении новостей и других информационных нагрузках. Кисельникова советует ежедневно проводить по пятнадцать минут в тишине, чтобы отключиться от событий и информации. Это может быть непросто, отметила специалист.

«В широком смысле ничегонеделанье — это практика работы над собой», — заявила она.

Ранее психологи предупредили о вреде свободного времени.

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