Полиция в США переведена в усиленный режим из-за митинга в Вашингтоне

Правоохранителей США перевели в усиленный режим работы из-за митинга правых, которые планируют собраться в субботу, 18 сентября, в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Карину Жан-Пьер.

Она заявила, что федеральные правоохранительные органы и вашингтонская полиция приведены в состояние повышенной готовности и «активно обмениваются информацией для выработки соответствующих... оперативных планов».

18 сентября в американской столице должен состояться митинг под лозунгом Justice for J6. По словам его организаторов, акция пройдет в защиту около 600 американцев, задержанных стражами порядка за участие в массовых январских протестах 2020 года. Согласно информации СМИ, в шествии намерены участвовать до 500 человек, в том числе, предположительно, члены радикальных сообществ.

Полиция собирается к митингу установить ограждения вокруг Капитолия на случай беспорядков.

Как отметила Жан-Пьер, полиция Капитолия разработала план реагирования на митинг, а власти готовы оказать правоохранителям необходимое содействие.

6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших в стране президентских выборов. Жертвами беспорядков стали участница протеста и полицейский, еще трое умерли от причин, не связанных с насилием. После того как силовики удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на выборах демократа Джо Байдена.