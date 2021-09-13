Среди погибших при крушении самолета L-410 был врач районной больницы

Врач Казачинско-Ленской районной больницы оказалась в числе погибших в результате крушения двухмоторного самолета L-410. Об этом сообщает IRK.ru со ссылкой на представителей медучреждения.

Отмечается, что погибла 43-летняя Татьяна Попович.

Cамолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области. Инцидент произошел приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени) в воскресенье, 12 сентября. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что троих пострадавших при крушении L-410 эвакуируют в Иркутск.