Троих пострадавших при крушении L-410 эвакуируют в Иркутск

Вертолет санавиации, на борту которого находятся трое пассажиров, рухнувшего в Иркутской области самолета L-410, вылетел в столицу региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Взлетели. В Иркутскую областную больницу отвезут», — рассказали в администрации региона.

Ранее сообщалось, что жители поселка Казачинское, около которого упал самолет, помогли прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС.

До этого стало известно, что при осмотре места крушения был найден один из черных ящиков L-410.

Cамолет был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Казачинское после жесткой посадки. Инцидент произошел приблизительно в 23:15 (18:15 по московскому времени). L-410 находится в реке Киренга. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.