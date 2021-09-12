Иеромонах назвал известное выражение, которое приписали Александру Невскому

Слова «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», скорее всего, были приписаны князю Александру Невскому создателями фильма, сообщил насельник Александро-Невской Лавры иеромонах Марк (Бирюков) в годовщину перенесения мощей святого благоверного князя в Санкт-Петербург. Его слова передает «РИА Новости».

Эту фразу Невский произносит в фильме 1938 года Сергея Эйзенштейна, в котором рассказывается о победе русского войска под управлением Невского в битве на Чудском озере. Сражение вошло в историю как Ледовое побоище.

Между тем, по словам иеромонаха Марка, в фильме князь представлен в образе святого.

«Когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами, чтобы они их передали», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Псковской области на берегу Чудского озера президент России Владимир Путин открыл мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

На мероприятие прибыл и патриарх Московский и всея Руси Кирилл — он освятил мемориальный комплекс. Памятник был открыт ко дню памяти Святого Благоверного князя. 12 сентября, 296 лет назад, по настоянию Петра I прошло торжественное перенесение останков Невского из Владимира в Санкт-Петербург.