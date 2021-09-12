В петербургской больнице трехлетнего сироту привязали к стулу и не давали играть

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на неподобающее отношение к детям в одной из городских больниц. Как сообщила мама одного из юных пациентов, медики привязали трехлетнего сироту колготками к стулу для кормления. Соответствующие видео опубликовал 5-tv.ru.

Женщина заявила, что с мальчиком обращаются «словно с собакой».

На кадрах видно, что ребенок сидит в кресле почти неподвижно. Его ноги привязаны колготками к основанию стульчика.

По словам петербурженки, мальчик немного отстает в развитии, так как у него нет возможности играть, передвигаться и общаться со сверстниками.

««Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать», «Ничего ему не давайте, не трогайте его!» Перенеся столько издевательств, унижений и боли — дети не могут остаться такими же! Пока карапузы гуляют с мамами на площадках, он сидит один в железной кровати или манеже или привязан к стулу. Плакать бесполезно — никто не услышит!» — сказала женщина.

Точная причина, из-за которой ребенка привязали к стулу, не приводится.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре воспитанники частного детского сада избили четырехлетнего мальчика.