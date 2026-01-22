Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Посольство РФ в Дании рассказало о работе на фоне скандала с изъятием участка

Посол Барбин: консульство России в Дании работает, услуги оказываются
Телеграм-канал «Russian Embassy in Denmark»

Российское консульство в Дании продолжает свою работу, предоставляя весь спектр услуг в обычном режиме. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин телеканалу «Россия 24».

Эти слова прозвучали в ответ на заявления Копенгагена о возможности изъятия земельного участка, на котором размещено дипломатическое представительство России.

«У нас консульство работает, консульские услуги оказываются в полном объеме», — подчеркнул посол в интервью.

20 января Барбин сообщил о давлении со стороны датских властей, выражающемся в угрозах отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты дипломатического представительства России. Он также указал на значительное сокращение штата российской дипмиссии в Копенгагене. По его словам, это вызвано ограничительными мерами, принятыми датским правительством.

В тот же день в Госдуме заявили, что угрозы со стороны Дании требуют тщательного рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Ранее Лавров в шутку связал с Гренландией план Дании отобрать землю у посольства РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683947_rnd_3",
    "video_id": "record::4d4b7130-dafe-4886-a868-e84f697b0492"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+