Посольство РФ в Дании рассказало о работе на фоне скандала с изъятием участка

Российское консульство в Дании продолжает свою работу, предоставляя весь спектр услуг в обычном режиме. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин телеканалу «Россия 24».

Эти слова прозвучали в ответ на заявления Копенгагена о возможности изъятия земельного участка, на котором размещено дипломатическое представительство России.

«У нас консульство работает, консульские услуги оказываются в полном объеме», — подчеркнул посол в интервью.

20 января Барбин сообщил о давлении со стороны датских властей, выражающемся в угрозах отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты дипломатического представительства России. Он также указал на значительное сокращение штата российской дипмиссии в Копенгагене. По его словам, это вызвано ограничительными мерами, принятыми датским правительством.

В тот же день в Госдуме заявили, что угрозы со стороны Дании требуют тщательного рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Ранее Лавров в шутку связал с Гренландией план Дании отобрать землю у посольства РФ.