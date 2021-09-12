На Алтае мужчину осудили почти на 20 лет за насилие над 9-летней племянницей

Суд в Алтайском крае назначил 48-летнему мужчине наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за насилие над малолетней племянницей, сообщили в региональном управлении СК.

«Следствием и судом установлено, что осенью 2015 года в одном из населенных пунктов Онгудайского района мужчина неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней племянницы, в результате чего малолетней девочке были причинены моральный вред и физическая боль. Потерпевшая длительное время не решалась никому сообщить о случившемся, но когда о произошедшем узнал ее дедушка, он сообщил о случившемся в правоохранительные органы,» — говорится в сообщении.

Всего удалось доказать четыре эпизода насильственных действий мужчины по отношению к ребенку. Вину в содеянном осужденный не признал.

Ранее правозащитница поддержала пожизненные сроки для педофилов-рецидивистов.