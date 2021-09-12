Мужчина выиграл три джекпота на $2,1 млн, купив билеты в одном и том же магазине

Примерно раз в два года американец выигрывает джекпот, покупая лотерейные билеты в одном и том же «счастливом» магазине, сообщает NC Education Lottery.

В апреле 2017 года Терри Сплаун выиграл из штата Северная Каролина $1 млн после покупки билета «Millionaire Bucks». Два года спустя, в марте 2019 года, он купил скретч-билет «Cash Explosion» с розыгрышем $150 млн и выиграл еще один приз в размере $1 млн.

Своей новый приз в размере $100 тыс. Сплаун выиграл 7 сентября, купил билет днем ранее за $20.

«Терри Сплауну не привыкать к удаче. Фактически, выигрыш в размере 100 000 долларов в День труда сделал Сплауна трехкратным обладателем большого приза #NCLottery! «Это невероятно», — сказал он. «Безусловно, выигрывать весело». Поздравляем, Терри!», — говорится в аккаунте лотереи в Twitter.

Ранее сообщалось, что мужчина угостил коллегу чизбургером и стал долларовым миллионером.