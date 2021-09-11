Стали известны подробности о госпитализации жильцов дома, где семья отравилась арбузом

Стали известны подробности о госпитализации трех жильцов дома на Совхозной улице на юго-востоке Москвы, где накануне семья отравилась арбузом. Об этом сообщает Life Shot.

Ранее сообщалось, что из этого дома еще троих человек направили в больницу с признаком отравления.

По данным портала, все трое человек проживали в одной квартире — это две сестры (18 и 12 лет) и квартирант.

Мама и дядя девочек рассказали, что в настоящее время пострадавшие лежат под капельницей.

В Москве 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Также «Газете.Ru» стало известно, что торговая сеть «Магнит» сняла с продажи арбузы после отравления семьи.