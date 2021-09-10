Красноярская учительница оскорбляла и била учеников на занятиях

В Красноярске отстранили учительницу Лилит Варданян, преподавателя английского из гимназии №13. Об этом сообщает «Подъем».

Причиной отстранения от работы послужили жалобы родителей на поведение педагога. В 2019 году она становилась фигуранткой скандала, когда избила учеников.

Как выяснилось, Лилит Варданян с первых дней учебы обзывала гимназистов «глупыми», «медленными черепахами». Некоторых учащихся она доводила до слез.

«Руководство школы приняло меры в тот же день, когда пожаловались родители, учителя отстранили от уроков. А сегодня она уволилась по собственному желанию», — уточнила пресс-секретарь управления образования администрации Красноярска Екатерина Усатенко.

В 2019 году появилось видео, в котором молодая учительница била школьников и кричала на них. При этом Варданян, несмотря на произошедшее, осталась работать в школе. Со стороны родителей были предприняты попытки добиться увольнения грубого педагога, в том числе, при помощи коллективного обращения. Затем уроки проводились с присутствующим завучем.

Ранее учитель из Омска избила школьника и натравила на него детей.