В Раде прокомментировали информацию об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что операция по задержанию 33 российских граждан в Минске летом прошлого года не является предметом обсуждения в средствах массовой информации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы видели комментарии политиков и активистов обо всех операциях, которые проводят США или какой-то Моссад? Если даже проводится спецоперация, то она всегда с грифом (с ограниченным доступом - ред.). Это нормальный процесс», — задался вопросом парламентарий.

По его словам, этот вопрос должен быть под надзором временной следственной комиссии Верховной рады, участники которой имеют доступ к гостайне.

Ранее сообщалось, что ЦРУ помогло Киеву задержать 33 россиянина в Белоруссии летом 2020 года. В конце прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко объявил себя организатором задержания российских «наемников» в Белоруссии. Задержанные, по информации Минска, были «боевиками» ЧВК. При этом спецслужбы Белоруссии якобы получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о том, действительно ли Центральное разведывательное управление оказывало содействие украинской столице в задержании российских граждан, сказал: «там есть следы зарубежных спецслужб. Это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны».