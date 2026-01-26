ЦСКА намерен усилиться турецким нападающим

ЦСКА и «Фенербахче» достигли соглашения о трансфере крайнего нападающего турецкого клуба Огуза Айдына. Об этом сообщил журналист Мустафа Озгюр Санджар на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, турецкий футболист уже заключил контракт с московским клубом сроком на 3,5 года. Переход станет официальным, как только ЦСКА урегулирует вопрос регистрации трансфера с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В текущем сезоне Айдын сыграл за «Фенербахче» 27 матчей во всех турнирах, где записал на свой счет две голевые передачи.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» официально объявил о трансфере игрока из «Балтики».