Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в Ногинске

Очевидцы рассказали подробности взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает RT.

«Проснулся от сильного взрыва и небольшой тряски дома. Выглянул в окно — в районе 100 м валяются обломки, пострадало много машин», — поделился один из свидетелей произошедшего.

По его словам, ранее никто не говорил, что у этого дома имеются какие-то технические проблемы. Мужчина отметил, что совсем недавно здание «привела в порядок» управляющая компания.

Другой очевидец происшествия рассказала, что в 06.50 ее разбудил громкий звук взрыва, спустя пять минут на место прибыли спасатели. Женщина уточнила, что недалеко от дома находится пожарная часть.

8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир. Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), возбуждено после взрыва газа в подмосковном Ногинске.

Ранее стало известно, что жертвами взрыва стали два человека.