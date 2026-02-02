Размер шрифта
«Всю ночь не спал»: игрок «Зенита» Мостовой о попытке похищения

Игрок «Зенита» Мостовой: после попытки похищения всю ночь не спал
Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признался, что не испытывал психологических проблем после попытки похищения. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Точно без каких‑то «загонов» на эту тему. Денечек было: еду на машине — оборачиваюсь. Или в паркинге, прежде чем в лифт сесть. Но это ровно один день. Правда, когда все произошло, всю ту ночь не спал. Но и никому ничего особо не рассказывал. В целом спокойно отнесся», — отметил он.

27 октября появилась информация, что Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге. Футболиста схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену. Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

Ранее сборной России предрекли проблемы после разбана ФИФА.
 
