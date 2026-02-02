Размер шрифта
МИД РФ отреагировал на угрозы США новыми ударами по Ирану

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Угрозы нанесения новых военных ударов по территории Ирана недопустимы. Об этом заявили в МИД РФ.

«Категорически недопустимы угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики», — отмечается в сообщении.

В министерстве предупредили, что те, кто рассматривает возможность использования инспирированных извне беспорядков как предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны осознавать негативные последствия таких шагов для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также для глобальной международной безопасности.

Также в МИД подчеркнули, что Москва решительно отвергает попытки давления на зарубежных партнеров Ирана через угрозы повышения торговых тарифов. Ведомство охарактеризовало подобные действия как «бесцеремонный шантаж».

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране задумались о передаче обогащенного урана России.
 
