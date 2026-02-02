«Спартак» с крупным счетом одолел одного из лидеров КХЛ

Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце, завершилась с результатом 5:1. В составе победившей команды голами отметились Никита Коростелев, Джоуи Кин, Данил Пивчулин, Брэндон Биро и Герман Рубцов. Единственную шайбу в составе «Северстали» забросил Николай Буренов.

«Спартак» одержал третью победу подряд. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ команда идет на шестом месте, набрав 62 очка после 51 игры. «Северсталь» прервала победную серию, которая насчитывала две игры. Клуб идет на второй строчке «Запада», имея 70 очков в активе после 53 матчей в регулярном чемпионате.

В следующем матче московская команда сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом» 4 февраля. Стартовая сирена для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени. Череповецкий клуб на день позже примет на домашнем стадионе петербургский СКА, начало матча — 19:00 мск.

Ранее СКА проиграл в седьмом матче подряд, уступив ЦСКА по буллитам.