В МИД напомнили, к чему приведет игнорирование интересов РФ в Заполярье

МИД: Москва исходит из того, что напряженность вокруг Гренландии не связана с РФ
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Москва исходит из того, что напряженность вокруг Гренландии никак не связана с Россией. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что в данном контексте российская сторона солидарна с позицией Китая о неприемлемости надуманных ссылок на некую активность России и Китая по отношению к Гренландии, которая якобы нацелена на разжигание внутринатовского кризиса.

В МИД добавили, что рост напряженности в Арктике не может не вызывать у Москвы серьезной озабоченности.

В публикации внешнеполитического ведомства также отмечается, что любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа, а также будут иметь последствия.

До этого датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Дания не исключает, что в рамках обсуждения вопроса о Гренландии может быть пересмотрено заключенное в 1951 году соглашение с США об обороне.

27 января издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие дни лидеры Дании и Гренландии проведут переговоры в Берлине и Париже, чтобы заручиться поддержкой Европы по соглашению с США.

Ранее Пентагон признал Гренландию ключевым стратегическим районом.
 
