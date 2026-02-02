Размер шрифта
Россия заявила, что обеспокоена агрессивной риторикой против одной страны

МИД: Россия обеспокоена ростом эскалацией агрессивной риторики в отношении Кубы
Alexandre Meneghini/Reuters

Россия обеспокоена ростом напряженности и эскалацией агрессивной риторики против Кубы. Об этом говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова.

Там отметили, что российская сторона внимательно отслеживает ситуацию в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна.

«Выражаем обеспокоенность ростом напряженности и эскалацией агрессивной риторики, в том числе в отношении дружественной нам Республики Куба», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что Москва выступает за урегулирование любых межгосударственных противоречий политико-дипломатическим путем. Там назвали неприемлемым «язык шантажа и угроз».

«Рассчитываем, что прагматизм и здравый смысл в конечном итоге возобладают», — добавили в министерстве.

2 февраля состоялся разговор между главами МИД России и Кубы Сергеем Лавровым и Бруно Родригесом Паррильей.

Ранее аналитик заявил, что Куба могла уже начать переговоры с США об уступках американцам.
 
