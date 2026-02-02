Трамп вновь отверг свою связь с Эпштейном

Трамп: я не дружил с Джеффри Эпштейном и не был на его зараженном острове

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что не дружил с финансистом Джеффри Эпштейном.

По словам американского лидера, основываясь на файлах по делу финансиста, опубликованных минюстом США, Эпштейн и «лживый мерзавец» журналист Майкл Вольф вступили в сговор, чтобы нанести ущерб ему или его президентству.

Трамп отметил, что планирует судиться против ряда представителей леворадикалов.

Президент США добавил, что никогда не был на «зараженном» острове Эпштейна, в отличие от почти всех нечестных демократов и их спонсоров.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии, изнасилованиях и торговле людьми. Опубликованные материалы включали более двух тысяч видео и 180 изображений, а том числе большие объемы порнографии с устройств финансиста.

Газета The New York Times (NYT), проанализировав файлы, нашла среди них 5,3 тысячи, в которых более 38 тысяч раз упоминается Дональд Трамп, а также связанные с ним люди и термины. Также в файлах обнаружили упоминания краснодарского модельного агентства, которое могло поставлять девушек Эпштейну.

Трамп 18 ноября в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом категорически отвергал какую-либо связь с Эпштейном. Американский лидер охарактеризовал тогда финансиста как «больного извращенца».

