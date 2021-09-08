Не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии

По меньшей мере 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме Индонезии, десятки получили ранения. Об этом заявил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант, сообщает Reuters.

По ее словам, в этом блоке, вместимость которого составляет 122 человека, содержатся заключенные, совершившие преступления, связанные с наркотиками. При этом Априант не уточнила, сколько человек находилось в тюрьме, когда вспыхнул пожар, но подтвердила, что она была переполнена.

Инцидент произошел ночью в провинции Бантен. В настоящее время экстренные службы эвакуируют людей из здания тюрьмы, пожар удалось потушить.

«Предварительная причина — короткое замыкание», — сказал представитель полиции Юсри Юнус.

В марте сообщалось о том, что на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява в Индонезии прогремел мощный взрыв в населенном пункте Балонган, после этого на расположенном там предприятии начался пожар.