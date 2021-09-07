Под Мурманском перевернулось судно: погиб один человек, трое пропали без вести

Один человек погиб после того, как у берегов Мурманской области опрокинулось судно. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На месте ЧП обнаружен один погибший, один выживший с признаками переохлаждения, но без угрозы для жизни. Трое пропали без вести. Сейчас оба обнаруженных доставляются в Мурманск на вертолете», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах предполагают, что трое пропавших без вести утонули, потому что в непосредственной близости от судна их не нашли, заявил агентству источник в ведомстве.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что судно нашли пограничники. Согласно предварительным данным, оно вышло из поселка Лиинахамари утром для ловли рыбы. На его борту находились судовладелец и четыре пассажира. Ведомство организовало проверку происшествия.

По информации регионального управления МЧС, инцидент произошел в районе бухты Долгая Щель (Печенгский район): маломерное судно, которое вынесло на берег и перевернуло. На место происшествия были отправлены спасатели, был задействован вертолет МИ - 8.

Ранее в Каспийское море потерялся катер, направлявшийся из Астраханской области в порт Махачкалы. Вскоре после выхода из Астраханской области с ним была потеряна связь. Позднее катер был обнаружен в районе западной оконечности острова Тюлений, Республика Дагестан.