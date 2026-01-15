Россия оказалась на первом месте в мире по количеству потерянных лет жизни из-за алкоголя

Россия возглавляет мировые рейтинги по потерям DALY (годы жизни, потерянные из-за нарушений здоровья), связанных с алкоголем, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«По данным глобального исследования «National, regional, and global statistics on alcohol consumption andassociated burden of disease 2000–20: a modelling study and comparative riskassessment» (Shield et al., 2025)¹, стандартизированные по возрасту показатели утраченных DALY на 100 000 человек в России достигали 5772,4, что является самым высоким показателем в мире. На втором месте Украина с 5667,9 DALY, а на третьем – Белоруссия с 5596,2 DALY. Смертность, связанная с алкоголем, также крайне высока. В Белоруссии она составила 164,3 случаев на 100 000 человек, в Молдавии – 162,3, на Украине – 156,9. В России значительная часть бремени приходится на сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени и травмы, включая дорожно-транспортные происшествия, которые составляют 16,8% всех потерянных DALY от алкоголя», – заметил врач.

Помимо географии, важную роль играют возраст и пол. По словам врача, наиболее уязвимой категорией остаются молодые мужчины. Женщины также становятся все более уязвимыми: растет число заболеваний печени и психоактивных расстройств среди молодых женщин.

«Социально-экономический статус тоже влияет на риски, так, люди с низким доходом чаще сталкиваются с вредными последствиями алкоголя. Высокая смертность мужчин трудоспособного возраста, разрушенные семьи, сироты, инвалидность — все это бьет по экономике и обществу в целом. Согласно исследованиям, в России примерно каждая пятая смерть в среднем связана с алкоголем. В Европе этот показатель вдвое ниже. И если в одних странах старение населения связано прежде всего с низкой рождаемостью, то в России значительную роль играет преждевременная смерть мужчин», – заметил доктор.

По словам врача, для эффективного снижения бремени болезней, вызванных алкоголем, необходимо сочетать законодательные меры с просвещением населения. Ограничение рекламы, повышение цен и налогообложение остаются ключевыми инструментами, способными значительно снизить вред от алкоголя.

«Россия, лидирующая по потерям DALY, является ярким примером того, насколько пагубны последствия чрезмерного потребления алкоголя, и подчеркивает, что профилактика и политика здравоохранения должны быть приоритетными задачами государства», – заключил врач.

