В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей

Продажи новых китайских автомобилей в РФ упали на 25%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России по итогам 2025 года сильно сократились продажи китайских автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«Продажи новых легковых автомобилей из Китая на российском рынке сократились на 25,4%, до 685,2 тыс. единиц по итогам 2025 года», — сообщили в агентстве.

Лидерами марочного рейтинга по итогам года стали бренды Haval с результатом 173,3 тыс. машин, Chery (99,8 тыс.), Geely (94 тыс.), Changan (66,2 тыс.) и Jetour (36,5 тыс.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.

