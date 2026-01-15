Размер шрифта
Эксперт назвал ключевую дату для Трампа в 2026 году

Политолог Сидоров: для Трампа критической датой станет 4 июля 2026 года
Evelyn Hockstein/Reuters

Для президента США Дональда Трампа ключевой датой станет 4 июля 2026 года — день 250-летия принятия Декларации независимости Соединенных Штатов. Такое мнение высказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в ходе круглого стола, посвященного американской политике.

Он пояснил, что в этом году 4 июля в США празднуют 250-летие декларации независимости. По словам эксперта, Трамп уже начал активно реализовывать свою политическую повестку и действует достаточно последовательно. Сидоров отметил, что юбилей независимости страны может стать для американского лидера символической точкой, с которой он попытается связать собственные достижения, представив их как возвращение США к роли мирового центра влияния.

«Вот тут прямая связь: «мы тогда объявили независимость, а я сейчас сделал США вновь центром этого мира». Для Трампа это очень важный момент», — заявил доцент.

Политолог также выразил мнение, что ряд внешнеполитических вопросов для Вашингтона уже решен или находится в процессе урегулирования. В частности, ситуация вокруг Венесуэлы, по его оценке, не представляет прежней сложности, а тема Гренландии может получить развитие в обозримом будущем.

Кроме того, Сидоров предположил, что в стратегических планах США Китай фигурирует как приоритетное направление на 2027 год. До этого момента, считает эксперт, администрация Трампа может сосредоточить внимание на России и конфликте на Украине. Он не исключил, что в этот период Вашингтон попытается усилить давление на Москву.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрия рассчитывает на встречу президента России Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште в 2026 году, чтобы заключить мирное соглашение по Украине.

Ранее Трамп объяснил, из-за кого затягивается урегулирование конфликта на Украине.

