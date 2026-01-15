Размер шрифта
Россиянам назвали неисправности, которые возникнут из-за пробуксовки автомобиля в снегу

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Пробуксовка автомобиля при попытке выехать из сугроба ведет к выходу из строя автоматической трансмиссии, повреждению лакокрасочного покрытия и перегреву двигателя. Об этом рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Прежде всего роботизированная коробка передач не выдерживает пробуксовку, она перегревается и потом работает некорректно. Пробуксовка вредна и для других типов автоматических трансмиссий», — предупредил Хайцеэр.

В случае с классическими гидромеханическими «автоматами» буксование в снегу вредно прежде всего для современных многоступенчатых агрегатов, которые можно быстро перегреть, указал он.

Также при попытке выехать из сугроба враскачку автомобиль постепенно зарывается, ходит внутри колеи. Лед царапает лакокрасочное покрытие как абразивный материал, повреждая его, добавил эксперт.

«Перегрев двигателя также может произойти, но только если система охлаждения уже неисправна», — заключил Хайцеэр.

