В Новосибирской области трое подростков пытались сжечь релейный шкаф

ТАСС: под Новосибирском поймали подростков, которые пытались сжечь релейный шкаф

В Новосибирской области задержаны подростки по подозрению в попытке поджога оборудования на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

В Барабинске Новосибирской области задержаны трое несовершеннолетних. Их подозревают в попытке поджога релейного шкафа на железной дороге, совершенной по заданию, полученному через мессенджер.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, которое может грозить наказанием в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

До этого в Новосибирске трех подростков задержали за поджог вышек сотовой связи. Ученик девятого класса подговорил двоих товарищей поджечь оборудование базовой станции сотовой связи. Подростки останутся под стражей до 27 января 2026 года.

Ранее петербуржца арестовали за попытку поджога автомобилей полиции.