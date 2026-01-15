Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

На Украине забили тревогу из-за «боевой саранчи» ВС РФ

Аналитик Машовец: дрон типа «Молния-2» представляет серьезную угрозу для ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российский боевой дрон типа «Молния-2» представляет серьезную угрозу для ВСУ и ближайшего тыла. Об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец, чьи слова приводит «Зеркало недели».

Машовец указал, что в производстве подобных дронов Россия делает ставку на массовость, поскольку за 8 месяцев удалось изготовить более 900 тысяч простых, но грозных беспилотников.

По его словам, даже если эти данные преувеличены, то ВСУ все равно имеют дело с «боевой саранчой», которая является самой большой и тотальной угрозой для тыла на глубину в 50 километров.

До этого портал Military Watch Magazine писал, что дроны-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности. Как следует из текста, после модернизации беспилотники стали способны воздействовать на быстро движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, а также проявляют все больший потенциал в качестве поддержки с воздуха для сухопутных войск.

Ранее стало известно, за счет чего ВС РФ возьмут Краматорск и Славянск.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625063_rnd_7",
    "video_id": "record::0a32055c-741c-4593-97f3-3a5e9d033ece"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+