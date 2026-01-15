На Украине забили тревогу из-за «боевой саранчи» ВС РФ

Российский боевой дрон типа «Молния-2» представляет серьезную угрозу для ВСУ и ближайшего тыла. Об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец, чьи слова приводит «Зеркало недели».

Машовец указал, что в производстве подобных дронов Россия делает ставку на массовость, поскольку за 8 месяцев удалось изготовить более 900 тысяч простых, но грозных беспилотников.

По его словам, даже если эти данные преувеличены, то ВСУ все равно имеют дело с «боевой саранчой», которая является самой большой и тотальной угрозой для тыла на глубину в 50 километров.

До этого портал Military Watch Magazine писал, что дроны-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности. Как следует из текста, после модернизации беспилотники стали способны воздействовать на быстро движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, а также проявляют все больший потенциал в качестве поддержки с воздуха для сухопутных войск.

