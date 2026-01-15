Размер шрифта
Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open-2026

Медведев сыграет с Де Йонгом в первом круге Australian Open-2026
Российский теннисисты узнали своих соперников по первому кругу Australian Open-2026, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу турнира.

Даниил Медведев сыграет против нидерландца Йеспера Де Йонга, Андрей Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, Карен Хачанов проведет встречу с американцем Алексом Микельсеном.

Australian Open 2026 года пройдет с 18 января по 1 февраля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

