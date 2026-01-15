В Генштабе назвали темпы продвижения российских войск в зоне СВО

Герасимов: в январе ВС РФ взяли под контроль более 300 кв. км в зоне СВО

Российская армия в январе взяла под контроль более 300 кв. км территории в зоне спецоперации. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании на пункте управления группировки «Центр», его слова приводит «Интерфакс».

Помимо этого, по его словам, российские бойцы за две недели января 2025 года освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения СВО.

«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории», — отметил Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что командование украинской армии любыми способами стремится остановить российское наступление, но эти планы сорваны. Герасимов подчеркнул, что в настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях.

До этого в Минобороны заявили, что российские военные продолжают формирование буферной зоны в приграничных районах Сумской и Харьковской областях. Уточняется, что российские бойцы ежедневно продвигаются вперед, шаг за шагом вытесняя противника из населенных пунктов и укрепленных позиций.

Ранее в зоне СВО сбили семь авиационных управляемых бомб.