Жительница Новокузнецка стала бесплодной из-за ошибки врачей

Жительница Новокузнецка стала бесплодной после операции, проведенной в печально «прославившемся» роддоме — ей по ошибке удалили матку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, после родов женщину перевели в гинекологическое отделение Новокузнецкой городской клинической больницы №1. Там ей провели ультразвуковое исследование и нашли осложнение — предполагаемое врастание плаценты. Медики убедили пациентку, что единственным выходом является срочная операция по удалению матки, объяснив это отсутствием альтернативных методов лечения.

После хирургического вмешательства женщина утратила возможность иметь детей. Она обратилась в суд, разбирательство продолжалось около 1,5 лет. Судебно-медицинская экспертиза показала, что диагноз поставили неправильный. Специалисты установили, что на снимках УЗИ отсутствовали признаки врастания плаценты, а значит, показаний к радикальной операции не было.

В результате суд признал действия медиков неправомерными и обязал медицинское учреждение выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, больнице назначили штраф в сумме 250 тыс. рублей.

