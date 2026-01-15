Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

За ночь над регионами России сбили более 30 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над регионами России уничтожили 34 беспилотника ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Ростовской областью — там перехватили 19 аппаратов. Еще шесть беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью, пять — над Волгоградской.

Кроме того, по одному БПЛА силы ПВО ликвидировали над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

Информация о последствиях на земле и возможном ущербе не приводится.

Этой же ночью несколько взрывов прогремели над Таганрогом Ростовской области, предположительно, в результате работы сил противовоздушной обороны в районе залива. Три-четыре взрыва прозвучали в стороне Таганрогского залива около 22:50 мск. По словам очевидцев, в небе над городом были видны вспышки.

Ранее часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624853_rnd_5",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+