За ночь над регионами России сбили более 30 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Ростовской областью — там перехватили 19 аппаратов. Еще шесть беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью, пять — над Волгоградской.

Кроме того, по одному БПЛА силы ПВО ликвидировали над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

Информация о последствиях на земле и возможном ущербе не приводится.

Этой же ночью несколько взрывов прогремели над Таганрогом Ростовской области, предположительно, в результате работы сил противовоздушной обороны в районе залива. Три-четыре взрыва прозвучали в стороне Таганрогского залива около 22:50 мск. По словам очевидцев, в небе над городом были видны вспышки.

Ранее часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ.