Герасимов сообщил о наступлении в направлении города Запорожье

Группировка российских войск «Днепр» наступает в направлении города Запорожье. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Соединения и воинские части группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье, освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское», — сказал он.

По его словам, в настоящее время российское наступление ведется практически на всех направлениях. Герасимов отметил, что в январе ВС РФ взяли под контроль более 300 кв. км территории.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки «Центр», добавил начальник Генштаба ВС РФ.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что подразделения армии России могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года. По его словам, параллельно ВС РФ могут взять в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР.

Ранее военный эксперт заявил, что ВС РФ после взятия Запорожья пойдут в направлении Одессы.