Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Айза сообщила об угрозах скандально известного застройщика

Блогерша Айза сообщила, что застройщик Сергей Домогацкий угрожал ей
Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Telegram-канале, что блогер-застройщик Сергей Домогацкий безостановочно оскорбляет ее.

По словам Айзы, Домогацкий угрожает ей полицией и бандитами за то, что она заявляет о его схемах мошенничества и нарушениях в ведении бизнеса.

«Но правда на моей стороне! Я верю, что в моей любимой стране в России заведут на него уголовное дело, которое он заслуживает!» — заявила бизнесвумен.

В беседе с блогером Антоном S Айза обвинила Домогацкого в «мутном прошлом» и участии в группировке, которая «не любит другие национальности и расы». По словам блогерши, застройщик был судим за то, что человека не стало, а также за кражу телефона.

«Образования у него нет. Сам вещал, что она книга из серии «Бедный папа — богатый папа» научила его всему. Кинул кучу людей в Москве. Даже проигрывал суды, но деньги никому не вернул. Строил махинации с ипотечной землей. Кидал людей, у которых дети с инвалидностью», — рассказала блогерша.

В июне 2025-го Домогацкого обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Потерпевшие вложились в недвижимость, но не получили ее. Ущерб составил больше 31 млрд рупий (около 150 млн рублей). Для привлечения покупателей блогер использовал рекламу с участием Ларисы Гузеевой, Лолиты Милявской и Ксении Собчак.

В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее. А Лолита уверила, что не призывала покупать дома на Бали и в Никарагуа.

Ранее скандального блогера-застройщика заподозрили в финансировании ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625159_rnd_5",
    "video_id": "record::7641ea59-088d-41e0-8d30-b0a898413d7f"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+