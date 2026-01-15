Айза сообщила об угрозах скандально известного застройщика

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Telegram-канале, что блогер-застройщик Сергей Домогацкий безостановочно оскорбляет ее.

По словам Айзы, Домогацкий угрожает ей полицией и бандитами за то, что она заявляет о его схемах мошенничества и нарушениях в ведении бизнеса.

«Но правда на моей стороне! Я верю, что в моей любимой стране в России заведут на него уголовное дело, которое он заслуживает!» — заявила бизнесвумен.

В беседе с блогером Антоном S Айза обвинила Домогацкого в «мутном прошлом» и участии в группировке, которая «не любит другие национальности и расы». По словам блогерши, застройщик был судим за то, что человека не стало, а также за кражу телефона.

«Образования у него нет. Сам вещал, что она книга из серии «Бедный папа — богатый папа» научила его всему. Кинул кучу людей в Москве. Даже проигрывал суды, но деньги никому не вернул. Строил махинации с ипотечной землей. Кидал людей, у которых дети с инвалидностью», — рассказала блогерша.

В июне 2025-го Домогацкого обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Потерпевшие вложились в недвижимость, но не получили ее. Ущерб составил больше 31 млрд рупий (около 150 млн рублей). Для привлечения покупателей блогер использовал рекламу с участием Ларисы Гузеевой, Лолиты Милявской и Ксении Собчак.

В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее. А Лолита уверила, что не призывала покупать дома на Бали и в Никарагуа.

Ранее скандального блогера-застройщика заподозрили в финансировании ВСУ.