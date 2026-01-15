Размер шрифта
Армия

В Генштабе отметили успехи группировки «Центр» в освобождении ДНР

МО РФ: Герасимов провел совещание в пункте управления группировки Центр
Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач подразделениями группировки «Центр» и отметил успехи группировки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ, ведомство цитирует «Интерфакс».

В ходе совещания Герасимов заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений по текущей обстановке и результатах выполнения задач, добавили в оборонном ведомстве.

Подводя промежуточные итоги, начальник Генштаба отметил успехи группировки «Центр» на донецком направлении и поставил военнослужащим дальнейшие задачи.

До этого Герасимов заявил, что российская армия в январе взяла под контроль более 300 кв. км территории в зоне спецоперации. Помимо этого, по его словам, российские бойцы за две недели января 2025 года освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения СВО.

Глава Генштаба добавил, что командование украинской армии любыми способами стремится остановить российское наступление, но эти планы сорваны. Герасимов подчеркнул, что в настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях.

Ранее в Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ в приграничных районах.

