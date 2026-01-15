Герасимов заявил, что командование ВСУ стремится остановить наступление ВС РФ

Командование украинской армии любыми способами стремится остановить российское наступление, но эти планы сорваны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на совещании на пункте управления группировки войск «Центр», передает «Интерфакс».

«Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление. Однако <...> эти планы противника сорваны», - сказал он.

По его словам, в настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях. В январе российские войска взяли под контроль более 300 кв. км территории

Герасимов добавил, что наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки «Центр».

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ продолжат наступление в 2026 году на Славянск и Краматорск в ДНР, Запорожье и приблизятся к Сумам.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ выводят с Волчанского направления.