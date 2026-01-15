Размер шрифта
Прохор Шаляпин ответил, станет ли депутатом: «Объявляю на всю страну»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не хочет быть депутатом
Telegram-канал Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин в подкасте «Заметки адвоката Кузьмина» уверил, что не планирует становиться депутатом.

«Сразу всем объявляю на всю страну: я не собираюсь баллотироваться в Государственную Думу как депутат ни от какой партии», — поделился артист.

Шаляпин объяснил, что его устраивает его артистическое амплуа. По мнению певца, у него хорошо получается развлекать и смешить людей. Исполнитель подчеркнул, что ему не нужно быть депутатом, чтобы быть услышанным.

«Я, конечно, утопические вещи иногда озвучиваю. К примеру, повысить всем зарплату в десять раз. Понятно, что меня все поддерживают за эту инициативу. Но это невозможно с точки зрения экономики», — отметил певец.

В декабре Шаляпин получил награду от Государственной Думы. Ему вручили премию «Этичный блог» в номинации «Прорыв года».

В том же месяце Шаляпин перечислил нужные, на его взгляд, в школьной программе популярные песни. По его словам, в школьной программе нужно больше «доброй, объединяющей» народной музыки — например, «Во поле береза стояла», «Во саду ли в огороде».

Ранее Прохор Шаляпин сравнил себя с Ксенией Собчак.

