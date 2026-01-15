Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Трамп ввел новую пошлину на импорт некоторых товаров

Трамп установил 25-процентную пошлину на импорт некоторых полупроводников
David Hammersen/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

По словам Трампа, он ввел тариф для обеспечения национальной безопасности. Новые пошлины будут распространяться на часть товаров кроме полупроводников, поставляемых из-за рубежа для развития американского производства чипов, использования в дата-центрах, исследований и разработок, стартапов и гражданских промышленных приложений.

В Белом доме уточнили, что производственных мощностей Соединенных Штатов недостаточно для удовлетворения потребностей национальной обороны и растущих потребностей коммерческой отрасли.

3 января Трамп распорядился отменить сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo, указав на потенциальные угрозы для национальной безопасности. По мнению американского лидера, передача HieFo активов Emcore, связанных с производством компьютерных чипов, может представлять угрозу для национальной безопасности США. В президентском указе отмечается, что HieFo, как утверждается, находится под контролем гражданина Китая.

Ранее Трампа назвали «хромой уткой» по итогам 2025 года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625027_rnd_2",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+