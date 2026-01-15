Размер шрифта
Бербок заявила, что все больше стран действуют вопреки Уставу ООН

Бербок недовольна, что все больше государств не соблюдают Устав ООН
Global Look Press

Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок посетовала, что все большее число стран, в том числе среди членов Совета Безопасности, действуют вопреки уставу организации. Ее слова приводит издание «Укринформ».

По ее словам, Устав ООН – это не меню, из которого можно выбирать. Право на суверенитет и территориальную целостность «касается каждого государства-члена, независимо от того, оно большое или малое и на каком континенте расположено», указала Бербок. Председатель Генассамблеи заявила, что Европа четвертый год переживает «экзистенциальную ситуацию», имея в виду конфликт на Украине.

«Если мы позволим все большему количеству государств, все большему количеству постоянных членов Совета Безопасности нарушать Устав и будем только наблюдать, тогда ни одна страна на Земле больше не сможет спать спокойно», — сказала она.

До этого в Европарламенте назвали любое вторжение в Данию нарушением Устава ООН. Специалисты напомнили, что Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО и полностью проходит под гарантиями коллективной безопасности альянса. Отдельное внимание в ЕП обратили на необходимость обеспечить безопасность в Арктике в рамках объединения. По словам представителей ЕП, Дания поддерживает соглашения с партнерами, включая США, для защиты региона.

Ранее Макрон анонсировал учения «Арктическая выносливость».

