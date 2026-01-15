Бербок недовольна, что все больше государств не соблюдают Устав ООН

Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок посетовала, что все большее число стран, в том числе среди членов Совета Безопасности, действуют вопреки уставу организации. Ее слова приводит издание «Укринформ».

По ее словам, Устав ООН – это не меню, из которого можно выбирать. Право на суверенитет и территориальную целостность «касается каждого государства-члена, независимо от того, оно большое или малое и на каком континенте расположено», указала Бербок. Председатель Генассамблеи заявила, что Европа четвертый год переживает «экзистенциальную ситуацию», имея в виду конфликт на Украине.

«Если мы позволим все большему количеству государств, все большему количеству постоянных членов Совета Безопасности нарушать Устав и будем только наблюдать, тогда ни одна страна на Земле больше не сможет спать спокойно», — сказала она.

До этого в Европарламенте назвали любое вторжение в Данию нарушением Устава ООН. Специалисты напомнили, что Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО и полностью проходит под гарантиями коллективной безопасности альянса. Отдельное внимание в ЕП обратили на необходимость обеспечить безопасность в Арктике в рамках объединения. По словам представителей ЕП, Дания поддерживает соглашения с партнерами, включая США, для защиты региона.

Ранее Макрон анонсировал учения «Арктическая выносливость».