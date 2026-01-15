В Госдуме предложили меры для предотвращения последствий погодных коллапсов

В России необходимо улучшать системы прогнозирования и оперативного оповещения о погодных рисках, наращивать резервы техники и людей для уборки и обработки взлетно-посадочных полос, а также развивать цифровые сервисы для автоматического информирования пассажиров и перераспределения рейсов. Кроме того, нужно предусматривать и автоматизировать меры поддержки и компенсации пассажиров в условиях климата и стихийных явлений, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

«Совместная работа государства, аэропортов и авиакомпаний может помочь минимизировать негативные последствия подобных явлений в будущем и сделать авиационный сервис более устойчивым к экстремальным погодам. Экстремальные погодные условия — это фактор, который нельзя полностью предугадать, но с ним можно работать более эффективно. Известно, что из-за циклона «Фрэнсис» недавно более сотни рейсов в столичных аэропортах было отменено и задержано более чем на несколько часов, а тысячи пассажиров столкнулись с длительным ожиданием в аэропортах из-за рекордного снегопада, особенно в московских аэропортах», — отметил Кривоносов.

По его словам, снегопад был аномальным и рекордным — сугробы в Москве достигали 65 см, что не наблюдалось более 50 лет, — и это создало серьезные сложности для граждан, коммунальных служб, транспорта и аэропортов.

Сложная погодная ситуация стала серьезным испытанием для всей транспортной системы, посетовал депутат. Он добавил, что в некоторых аэродромах были сбои в обработке багажа и в расписании рейсов. Кривоносов подчеркнул, что службы авиационной безопасности и персонал аэропортов работали круглосуточно, а в ряде терминалов пересмотрели пассажирский сервис — например, была частично организована доставка багажа пассажирам на дом при необходимости. Такие экстремальные погодные явления требуют еще более четкой координации между авиакомпаниями, аэропортами и коммунальными службами, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, уверен парламентарий.

По его словам, компенсации за задержки и отмены рейсов регулируются Воздушным кодексом РФ и правилами перевозки, которые предусматривают ответственность авиаперевозчика перед пассажирами в случае задержек по вине авиакомпании. В ситуации с экстремальными погодными условиями необходима оценка конкретных случаев на предмет компенсации со стороны авиакомпаний — в том числе за переработанные услуги по размещению, питанию и другие расходы, считает депутат. Он добавил, что размер и условия таких выплат зависят от договора перевозки и тарифных условий. Что касается морального ущерба, это обычно решается в судебном порядке, и такие вопросы рассматриваются индивидуально, предупредил Кривоносов. Роспотребнадзор со своей стороны уже предложил правовую поддержку пассажирам, чьи рейсы были задержаны из-за мощного снежного циклона, напомнил депутат. Ведомство изъявило желание содействовать в урегулировании возникающих споров между двумя сторонами в досудебном порядке и помогать с подготовкой документов для обращения в суд, пояснил Кривоносов.

Он рекомендовал пассажирам, столкнувшимся с задержками из-за плохой погоды:

— Сохранять документы и подтверждения задержек и расходов (чеки, билеты, уведомления авиакомпаний);

— Обратиться в авиакомпанию с заявлением о компенсации в рамках действующих правил;

— При необходимости — воспользоваться помощью профессиональных юристов по защите прав пассажиров или обратиться в Роспотребнадзор;

— Следить за обновлениями расписания и использовать электронные сервисы авиакомпаний и аэропортов для получения информации в реальном времени.

Ранее россиянам рассказали, могут ли наказать за опоздание на работу из-за снегопада.