Россиян предупредили о повышении требований на работе из-за стагнации

Во время стагнации цена неэффективности производства и труда компаний вырастает. Для сотрудников это может выглядеть как рост давления — больше ответственности, меньше поблажек и терпимости к ошибкам, простою и браку в работе, сказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Важно понимать — это новые условия, по которым живет весь мир. Это не бизнес «стал жестче», а мы напрямую столкнулись с конкурентной борьбой с компаниями с высоким уровнем оснащенности, более «комфортной средой издержек», высоким уровнем организационной эффективности. Практика показывает, что на большинстве предприятий больше половины ресурсов теряются из-за плохой организации труда, отсутствия стандартов. Как следствие — низкая производительность, высокие издержки, проблемы с качеством и сроками изготовления», — отметил Пищальников.

По его мнению, системный подход к управлению, современная научная организация труда и нормирование, устранение всех видов потерь не в теории, а на практике обеспечивают устойчивый эффект. Речь идет о фокусе собственников и руководителей на высоком качестве организации труда, высокой эффективности системы управления компанией, подчеркнул Пищальников.

По его словам, для работников стратегия тоже меняется: в новых условиях ценится не лояльность и не формальная загруженность, а способность создавать ценность, результативность. Это означает готовность работать по стандартам, участвовать в поиске и устранении потерь времени и ресурсов, выполнять задачи в точном соответствии с выданным производственным заданием, предупредил Пищальников. Работник с высокой квалификацией и трудовой дисциплиной остается востребованным всегда, добавил эксперт. Опираться на должность, резюме и дипломы вряд ли получится в сегодняшних условиях, констатировал Пищальников.

«Коллективный, ответственный производительный и содержательный труд — главный ориентир выхода из любого кризиса. Стагнация — не катастрофа. Это близко к экстремальным условиям, фильтр, который жестко отсеивает неэффективные модели управления, неэффективные компании и собственников. Для одних это период потерь, для других — окно возможностей. Разница между ними всегда одна — уровень организации труда и управленческого мышления», — заключил Пищальников.

Статистические данные Росстата и оперативные индикаторы указывают, что к концу года российская экономика почти вплотную подошла к стагнации. Главный локомотив роста ВВП — потребительский спрос — заметно выдохся, и это стало одной из ключевых причин общего замедления, пишет «Коммерсантъ».

