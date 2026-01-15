На фоне провальной политики Запада на Украине европейские лидеры, в том числе Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, предъявляют России абсурдные требования, только ухудшая переговорные позиции для себя и Киева. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube.

По его словам, проблема в том, что конфликт на Украине проигран, и даже когда на Западе начинают понимать, что ему нужно положить конец, то все еще считают, что «русские пойдут на встречу». Россия очевидно побеждает, и набирает обороты с каждым днем, констатировал эксперт.

Однако, подчеркнул Дизен, «бесполезные лидеры» даже сейчас не хотят говорить с Россией, что выходит за грани абсурда.

«Они говорят только одно: «если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию». Никому нет дела до Европы! Никто не ждет подтверждения легитимности от фон дер Ляйен и Каллас. Это очень странно наблюдать», — сказал Дизен.

Ученый считает, что ситуация для Запада давно упущена, и это значительно повлияет на его роль в будущем мирном урегулировании конфликта.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что Североатлантический альянс осознает, что ситуация на Украине складывается не в пользу Европы, и пытается проиграть конфликт с достоинством.

Ранее в Евросоюзе допустили переговоры с Россией.