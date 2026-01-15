Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Профессор пришел к неутешительному выводу о переговорной позиции Запада по Украине

Профессор Дизен: переговорная позиция Украины и Запада ухудшается с каждым днем
Reuters/Global Look Press

На фоне провальной политики Запада на Украине европейские лидеры, в том числе Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, предъявляют России абсурдные требования, только ухудшая переговорные позиции для себя и Киева. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube.

По его словам, проблема в том, что конфликт на Украине проигран, и даже когда на Западе начинают понимать, что ему нужно положить конец, то все еще считают, что «русские пойдут на встречу». Россия очевидно побеждает, и набирает обороты с каждым днем, констатировал эксперт.

Однако, подчеркнул Дизен, «бесполезные лидеры» даже сейчас не хотят говорить с Россией, что выходит за грани абсурда.

«Они говорят только одно: «если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию». Никому нет дела до Европы! Никто не ждет подтверждения легитимности от фон дер Ляйен и Каллас. Это очень странно наблюдать», — сказал Дизен.

Ученый считает, что ситуация для Запада давно упущена, и это значительно повлияет на его роль в будущем мирном урегулировании конфликта.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что Североатлантический альянс осознает, что ситуация на Украине складывается не в пользу Европы, и пытается проиграть конфликт с достоинством.

Ранее в Евросоюзе допустили переговоры с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625165_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+