Президент США Дональд Трамп дал понять, что украинский лидер Владимир Зеленский саботирует урегулирование конфликта с Россией и задерживает достижение мира. Об этом на своей странице в соцсети Х написал спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Это верно и важно. Президент Трамп четко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал Дмитриев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. По его мнению, президент России Владимир Путин готов завершить конфликт.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт. Он ответил, что из-за Владимира Зеленского.

Американский лидер в своем интервью The New York Times также заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не имеет козырей. Президент отметил, что у Зеленского нет карт и сейчас, а есть лишь одно — Дональд Трамп.

Ранее президент Польши назвал Трампа единственным, кто может решить «проблему» с Россией.