Hyundai окончательно снял вопрос по судьбе своего бывшего завода в Санкт-Петербурге

Корейский автоконцерн Hyundai Motor Company отказался до окончания дедлайна (наступит 31 января 2026 года) от своего права на обратный выкуп бывших активов. Об этом «Газете.Ru» сообщили два информированных источника в российском автобизнесе. Производственные площадки в Сестрорецке и Каменке, а также бывший завод GM в Шушарах, которые с января 2024 года принадлежат российскому холдингу «АГР», окончательно останутся у российского владельца, уточнили собеседники «Газеты.Ru».

В частности, об отказе Hyundai выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге рассказал экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Да, [активы Hyundai] остаются за АГР», — подтвердил Мосеев.

В российском представительстве Hyundai и в компании «АГР» запросы «Газеты.Ru» оставили без ответа. В министерстве промышленности и торговли РФ также не стали обсуждать возможную сделку.

В декабре 2025 года головной офис Hyundai заявлял, что окончательное решение еще не принято, писалReuters. Однако источник в Сеуле «знакомый с ситуацией» сообщил журналистам агентства, что возвращение в условиях продолжающейся СВО было сочтено невозможным.

В январе 2024 года компания «Арт-Финанс» (ныне «Автозавод АГР») приобрела юридическое лицо «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», в чьи активы входили заводы в Каменке и бывший актив GM в Шушарах. Сумма сделки была символической — около 10 тыс. рублей, но контракт включал двухлетний опцион на обратный выкуп. Дедлайн по нему истекает 31 января 2026 года.

