Hyundai окончательно снял вопрос по судьбе своего бывшего завода в Санкт-Петербурге

Hyundai решил не выкупать свой завод в России до окончания дедлайна 31 января
Александр Гальперин/РИА Новости

Корейский автоконцерн Hyundai Motor Company отказался до окончания дедлайна (наступит 31 января 2026 года) от своего права на обратный выкуп бывших активов. Об этом «Газете.Ru» сообщили два информированных источника в российском автобизнесе. Производственные площадки в Сестрорецке и Каменке, а также бывший завод GM в Шушарах, которые с января 2024 года принадлежат российскому холдингу «АГР», окончательно останутся у российского владельца, уточнили собеседники «Газеты.Ru».

В частности, об отказе Hyundai выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге рассказал экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Да, [активы Hyundai] остаются за АГР», — подтвердил Мосеев.

В российском представительстве Hyundai и в компании «АГР» запросы «Газеты.Ru» оставили без ответа. В министерстве промышленности и торговли РФ также не стали обсуждать возможную сделку.

Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

В декабре 2025 года головной офис Hyundai заявлял, что окончательное решение еще не принято, писалReuters. Однако источник в Сеуле «знакомый с ситуацией» сообщил журналистам агентства, что возвращение в условиях продолжающейся СВО было сочтено невозможным.

В январе 2024 года компания «Арт-Финанс» (ныне «Автозавод АГР») приобрела юридическое лицо «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», в чьи активы входили заводы в Каменке и бывший актив GM в Шушарах. Сумма сделки была символической — около 10 тыс. рублей, но контракт включал двухлетний опцион на обратный выкуп. Дедлайн по нему истекает 31 января 2026 года.

Ранее стало известно, какие автокомпании переписали ценники из-за НДС и утильсбора.

