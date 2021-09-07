Полиции Парижа удалось поймать вооруженных грабителей по горячим следам

Правоохранители Парижа поймали троих подозреваемых в вооруженном ограблении магазина Bulgari на 10 миллионов евро (12 миллионов долларов), сообщает Reuters.

Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на автомобиле, а четыре их сообщника — на скутерах. Полиция открыла огонь по автомобилю возле торгового центра Les Halles, менее чем в 2 км.

Троих преступников, передвигавшихся на машине, задержали. При этом они бросили часть своей добычи по пути. Четверо сообщников пока находятся в розыске.

Отмечается, что за последние месяцы ювелирные магазины в Париже не раз подвергались серии вооруженных ограблений. Преступность и безопасность, вероятно, станут одними из главных вопросов, вызывающих обеспокоенность избирателей на президентских выборах 2022 года.

В Бразилии грабители использовали «живые щиты» при уходе от полиции после ограбления нескольких банков в городе Арасатуба в штате Сан-Паулу: они привязали к крышам и капотам своих автомобилей заложников.