В ФМБА оценили возможность искусственного создания коронавируса

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко оценила возможность искусственного создания коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, убедительных доказательств того, что COVID-19 был создан искусственно, в данный момент отсутствуют. При этом технологии для создания такого вируса в мире существуют, заявила эксперт.

Ранее разведка США представила рассекреченную версию доклада о происхождении нового коронавируса, в котором говорится, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.

В документе отмечается, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».

В отчете также сказано, что американские разведслужбы по-прежнему не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19 и «их мнения до сих пор расходятся».