Минпросвещения: педагоги должны формировать однозначное представление о ВОВ

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев призвал педагогов формировать у учащихся однозначное представление о Великой Отечественной войне в общем и Хабаровском процессе в частности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша задача как педагогов, задача всего педагогического сообщества таким образом формировать представление о Великой Отечественной войне и Второй мировой в целом, чтобы такие трактовки были невозможны и недопустимы. К таким ключевым событиям, безусловно, относится и Хабаровский процесс», — сказал Бугаев.

Заявление прозвучало на пленарном заседании международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», посвященного суду, который состоялся в декабре 1949 года, над бывшими военнослужащими Квантунской армии. Японских военных обвинили в разработке и применении бактериологического оружия.

Ранее Минпросвещения проверило образовательные программы в школах и колледжах на полноту сведений о ВОВ.