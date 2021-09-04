Перебегающий дорогу в Москве лось попал на видео

Лось вышел на дублер шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Об этом сообщает «Подъем».

Животное попало на камеры сотрудников ЦОДД, патрулировавших улицы. Лось перебежал через дорогу, водитель единственной машины, оказавшейся на этой дороге, успел затормозить и пропустил зверя.

По словам начальника отдела департамента природопользования Москвы Сергея Бурмистрова, ничего необычного в появлении животного в этом месте нет, так как «лоси не появляются в Москве, они здесь живут».

Он рассказал, что осенью сохатых замечают чаще, особенно молодых особей, которых любопытство порой приводит к жилым кварталам. В это время года у лосей происходит брачный период, в поисках партнера они много гуляют и могут вести себя агрессивно.

Бурмистров предупредил, что к лосям нельзя подходить, пытаться кормить или гладить. При этом, если животное попало в ловушку, нужно обратиться в полицию или экстренные службы.

Ранее сообщалось, что лось вышел из леса к людям в столичном районе Бирюлево Восточное.